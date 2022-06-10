Бней-Брак празднует 98 день рождения

Израильтянам рассказали об удивительной истории города, а также показали интереснейшие архивные фотографии столицы Торы.

Сегодня празднует 98 день рождения «столица Торы» в Израиле — город Бней-Брак.

Об этом сообщили на телеграм-канале Люди в черном.

Сообщается, что Бней-Брак основала группа хасидов, выходцев из Польши под руководством Ицхака Герштенкорена, активиста и бизнесмена. Сельскохозяйственное поселение было одним из себе подобных, основанных в начале 20-х в прибрежной зоне Израиля. Ортодоксальные евреи участвовали не только в основании Бней-Брака, но только ему удалось стать религиозным городом.

Примечательно, что Бней-Брак далеко не сразу стал чисто харедимным городом. В начале истории сельскохозяйственное поселение было разнообразным по составу населения, несмотря на религиозное руководство.

«Первый действительно харедимный район назывался «Зихрон Меир», и он был присоединен к Бней-Браку в начале 40-х. Именно там селились известные раввины, первым из которых был Хазон Иш. Были попытки сделать Бней-Брак более светским, присоединив его к соседнему Рамат-Гану. Однако, демография взяла свое, и к началу 80-х Бней-Брак приобрел свой нынешний облик и статус», — написали администраторы канала.

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