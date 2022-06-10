Израильтяне похоронили мыло, которое сделано из жира убитых евреев

В сети также показали фотографии с места похорон, а также снимок самого мыла. Сообщается, что его в Израиль привез беженец из Украины.

Вчера, 9 июня, организация «Хевра Кадиша» похоронила мыло на кладбище в Иерусалиме, которое привёз в Израиль беженец из Украины. Мыло сделано из жира убитых евреев (по его словам), которое хранилось в его семье с Холокоста.

Об этом сообщили на телеграм-канале Что там у евреев?

«По еврейской традиции принято хоронить мыло, так как оно сделано из человеческих останков и читать Кадиш», — написали администраторы канала.

Ранее наш сайт писал, что в Израиле обнаружен четвертый случай заражения.

Кроме того, мы сообщали, что израильтянам будет разрешен въезд в Катар на чемпионат мира по футболу.

Еще Курсор сообщал, что комитет Кнессета по здравоохранению заявил о нехватке рентгенологов.