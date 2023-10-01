Бойцы МАГАВа арестовали в Старом Иерусалиме арабку-провокаторшу

Анду Сидауи десятки раз выдворяли за подобное поведение с Храмовой горы, однако она продолжает «гнуть свою линию».

Бойцы пограничной службы (МАГАВ) в воскресенье, 1 октября, задержали арабскую активистку, которая преднамеренно нарушила порядок в Старом городе Иерусалима перед одними из входных ворот на Храмовую гору.

Об этом сообщает Telegram-канал Сегодня в Израиле и публикует соответствующее видео.

Отмечается, что нарушительницей правопорядка оказалась Аида Сидауи, хорошо известная правоохранительным органам как постоянный нарушитель спокойствия в восточном квартале Иерусалима.

Согласно сообщению, женщина входит в арабское движение «Ха-Морбитат», цель которого, среди прочего, являются провокации по отношению к евреям, поднимающимся на Храмовую гору.

Саму Сидауи десятки раз выдворяли за подобное поведение с Храмовой горы, однако она продолжает «гнуть свою линию».

Ранее Курсор писал о том, какие ограничения были установлены для евреев на посещение Храмовой горы во время Рамадана. Источник в правительстве не опроверг утверждения о том, что правительство закроет Храмовую гору для евреев на время Рамадана, и заявил, что было принято решение о том, что "мы должны сбалансировать мусульманскую традицию" и желание евреев посещать Храмовую гору.

Также мы сообщали, что на Храмовой горе овцу едва не принесли в жертву. Недалеко от Старого города Иерусалима религиозный активист движения «Хозрим ле-Хар» попытался провести овцу на Храмовую гору, чтобы преподнести ее в качестве жертвоприношения там. Однако полиция помешала ему и движение, в котором состоит мужчина, за него заступилось.

Кроме того, стало известно о том, что был побит рекорд посещения израильтянами Храмовой горы накануне Йом-Кипура. Прежнее достижение было зафиксировано в прошлом году.