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Бойцы МАГАВа застрелили террориста на границе с Газой - первые подробности

22:00, Сегодня
Новости Израиля, Происшествия
магав фото
Фото: Sraya Diamant/Flash90
В этом районе возобновились беспорядки, которые переросли в перестрелку между протестующими и нашими солдатами.

Вооруженный террорист был убит на границе с сектором Газа огнем израильских силовиков после того, как он открыл стрельбу по солдатам ЦАХАЛа и бойцам МАГАВа.

Об этом сообщает "12 канал".

События развернулись в северной части сектора Газа, где протестующие поджигали шины и бросали камни на солдат и пограничников, находившихся по другую сторону забора. Некоторые участники беспорядков были вооружены.

После того, как один из них открыл огонь по солдатам ЦАХАЛа, бойцы специального подразделения МАГАВ ответили снайперским выстрелом, в результате чего террорист был убит.

На ролике, опубликованном пресс-службой ЦАХАЛа, видно, как террорист стреляет по силовикам, а затем падает раненым после снайперского выстрела.

Напомним, накануне палестинцы устроили беспорядки на границе Израиля и Газы, в ходе которых взорвали ворота на КПП "Карни". В знак протеста против наличия евреев возле священного места «Аль-Акса», палестинцы поджигали шины возле разделительного забора и бросали камни в наших силовиков.

Нашим военным пришлось применить силу, открывая огонь из стрелкового оружия и запускать гранаты, содержащие слезоточивый газ. В результате инцидента несколько десятков человек, включая двух журналистов, пострадали от вдыхания газа.

Также мы писали, что ЦАХАЛ атаковал позиции ХАМАСа в Газе. Такие меры были приняты силовиками после того, как они подверглись нападению со стороны Газы с применением дымовых гранат и взрывных устройств.

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