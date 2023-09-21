Бойцы МАГАВа застрелили террориста на границе с Газой - первые подробности

В этом районе возобновились беспорядки, которые переросли в перестрелку между протестующими и нашими солдатами.

Вооруженный террорист был убит на границе с сектором Газа огнем израильских силовиков после того, как он открыл стрельбу по солдатам ЦАХАЛа и бойцам МАГАВа.

Об этом сообщает "12 канал".

События развернулись в северной части сектора Газа, где протестующие поджигали шины и бросали камни на солдат и пограничников, находившихся по другую сторону забора. Некоторые участники беспорядков были вооружены.

После того, как один из них открыл огонь по солдатам ЦАХАЛа, бойцы специального подразделения МАГАВ ответили снайперским выстрелом, в результате чего террорист был убит.

شبان يشعلون الإطارات المطاطية "الكوشوك" قرب السياج الفاصل بمنطقة "ملكة" شرق مدينة غزة. pic.twitter.com/nrRyYt6rEc — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) September 21, 2023

На ролике, опубликованном пресс-службой ЦАХАЛа, видно, как террорист стреляет по силовикам, а затем падает раненым после снайперского выстрела.

القناة "كان" العبرية: "العملية العسكرية في #جنين لم تنجح بالقضاء على معقل المقـــــاومين، ولم يستطيع الجيش العمل داخل المخيم حتى اللحظة .. وإغلاق معابر #غزة لم تكن فعالة لخفض التوتر على الحدود". ترجمة خاصة - شهاب pic.twitter.com/dVNbQQIjv2 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) September 21, 2023

Напомним, накануне палестинцы устроили беспорядки на границе Израиля и Газы, в ходе которых взорвали ворота на КПП "Карни". В знак протеста против наличия евреев возле священного места «Аль-Акса», палестинцы поджигали шины возле разделительного забора и бросали камни в наших силовиков.

Нашим военным пришлось применить силу, открывая огонь из стрелкового оружия и запускать гранаты, содержащие слезоточивый газ. В результате инцидента несколько десятков человек, включая двух журналистов, пострадали от вдыхания газа.

Также мы писали, что ЦАХАЛ атаковал позиции ХАМАСа в Газе. Такие меры были приняты силовиками после того, как они подверглись нападению со стороны Газы с применением дымовых гранат и взрывных устройств.