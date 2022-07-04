Более 600 тысяч квартир в Израиле находятся под угрозой обрушения — госконтролер

Энгельман призвал Министерство жилищного строительства провести национальное картографирование аварийных зданий и разработать общенациональный многолетний план их обслуживания, особенно в периферийных районах.

4 июля государственный контролер Матаниягу Энгельман опубликовал отчет о работе местных органов власти. В нем говорится, что в Израиле насчитывается 610 тысяч квартир, построенных до 1980 года и не соответствующих стандарту сейсмостойкости зданий. Так, из них лишь 7 процентов были реконструированы в рамках проекта «ТАМА 38».

Органы местной власти опираются на постановление об обслуживании аварийных зданий от 1972 года, которое было написано общими фразами без подробностей. С того момента МВД не обновляло подзаконный акт и не издавало новых.

По словам государственного контролера, Дже после того, как в Холоне обрушилось целое здание, местные власти не нанесли на карту районы, где есть потенциальные объекты риска.

Более того, согласно отчету, 77 процентов местных властей не нанесли на карту здания, которые находятся в аварийном состоянии.

Ранее наш сайт сообщал, что в Израиле стремительно падает уровень безработицы. Уровень безработицы в Израиле снизился до 3% в первой половине июня с 3,4% во второй половине мая, сообщает Центральное статистическое бюро, что чуть выше исторического минимума в 2,9% в первой половине апреля.

Кроме того, редакция Курсора писала, что стало известно, что электричество подорожает на 16 процентов.

Еще напомним, что бизнес сократил объемы производства на 20-25 процентов.