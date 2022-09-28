Больница «Рамбам» не справляется с потоком пациентов: в чем причина

Администрация медицинского учреждения просит прибывших пациентов запастись терпением и успокаивает, что такая загруженность временная.

Сегодня, 28 сентября, в приемном покое медицинского учреждения «Рамбам» в Хайфе наблюдается ажиотаж. Некоторым посетителям приходится ждать своей очереди по 40 часов.

Об этом сообщает издание «Детали».

Отделение неотложной помощи больницы загружено сегодня на 200%. Около 180 человек находятся в ожидании приема. И главная причина — откладывание планового визита к врачу из-за праздника Рош ха-Шана. Кроме того, сейчас еще начался сезон гриппа.

Администрация больницы не справляется с большим потоком пациентов и просит всех проявить терпение, поскольку такая загруженность отделения носит временный характер.

В заявлении говорится, что никакого «коллапса» нет, просто многие пациенты откладывали свой визит в больницу из-за праздника, а после его окончания, сразу направились получить медицинские услуги.

«Курсор» писал ранее, что 14 сентября, приемный покой Английской больницы в Нацерете объявил о закрытии. Это связано с дефицитом бюджета, который достиг такого масштаба, что в прошлом месяце сотрудникам не выплатили зарплату.

Еще мы писали, что минздрав Израиля представил индекс качества больниц, определив, какие медицинские учреждения признаны лучшими, а какие — худшими.

Напомним, что больница Хадасса готова принимать детей из Украины бесплатно.