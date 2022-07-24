Бывший депутат Кнессета, дипломат Тамар Эшель скончалась в свой 102-й день рождения

Эшель в 1948 году начала свою работу в Министерстве иностранных дел Израиля, начав успешную дипломатическую карьеру, которая привела ее к работе в составе израильской делегации в Организации Объединенных Наций.

Тамар Эшель, бывший израильский депутат и дипломат, скончалась в свой 102-й день рождения.

Эшель родилась в Лондоне в 1920 году, но выросла в Хайфе, когда ее родители вскоре после этого приехали в подмандатную Палестину.

После создания еврейского государства в 1948 году она стала работать в Министерстве иностранных дел Израиля, начав успешную дипломатическую карьеру, которая привела ее к работе в составе израильской делегации в Организации Объединенных Наций.

В 1977 году она была избрана в Кнессет в составе фракции «ХаМаарах» («Выравнивание»). Она занимала этот пост до выборов 1984 года.

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