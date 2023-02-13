Мандельблит признает, что уход Дери из политики не был частью сделки о признании вины

«Председатель ШАС, член Кнессета Арье Дери, не обещал, что уйдет из политики в рамках своей сделки о признании вины с конца января 2022 года», — заявил бывший генеральный прокурор Авихай Мандельблит в интервью с Иланой Даян на 12-м канале, сообщает The Jerusalem Post.

«Да, он перенес инуй дин [галахический термин, обозначающий продолжение суда над человеком в течение длительного времени без уважительной причины]. Я думаю, что с расследованием возникла проблема. [Оно] началось с преступления, с очень серьезных обвинений, включая взяточничество», — сказал Мандельблит.

«Они начали расследование — очень сложное, длительное, в том числе судебные расследования за границей, которые [я курировал] в том числе. Спустя довольно много лет они на самом деле вернулись с ответом, но в целом я не думаю, что мы покрыли себя славой в этом расследовании», — продолжил он.

В заключение Мандельблит сказал, что «правоохранительная система в этом случае не преуспела».

В прошлом месяце БАГАЦ приказал премьер-министру Биньямину Нетаниягу уволить Дери с поста министра здравоохранения и министра внутренних дел, поскольку это назначение было сочтено «крайне необоснованным» как из-за прошлого Дери, включая судимость за налоговые правонарушения в январе 2022 года, так и из-за того, что Дери ввел в заблуждение суды, пообещав, что он не вернется в политику, чтобы получить мягкую сделку о признании вины в этом осуждении.

Комментарии Мандельблита кажутся доказательством того, что суд допустил ошибку, поскольку он действительно не обещал уйти из политики в рамках сделки о признании вины. Однако судьи написали, что, несмотря на то, что это не было официальной частью фактического соглашения, судебные протоколы показали, что он действительно взял на себя такое обязательство в суде, и что это имело важное значение для решения судьи утвердить соглашение о признании вины. Таким образом, комментарии Мандельблита вряд ли изменят правовой статус Дери.

Однако комментарии могут повлиять на общественное мнение относительно «Закона Дери», который, как показали опросы, широко непопулярен. Закон, который является поправкой к Основному закону: Правительство, запрещает Высокому суду вмешиваться в назначение министров. Коалиция надеется, что это позволит переназначить Дери и избежать вмешательства БАГАЦ. Комитет Кабинета министров по законодательству проголосовал накануне за ​​закон, и теперь он направится в Кнессет для предварительного голосования.

Ранее Курсор писал, что Дери обещает вернуться в правительство — СМИ. Лидер ШАС Арье Дери заявил, что намерен вскоре вернуться в правительство, сделав заявление во время своей первой серии интервью после того, как он был уволен премьер-министром Биньямином Нетаниягу после того, как на прошлой неделе Высокий суд постановил, что недавно осужденный депутат не мог занимать министерскую должность.

Как сообщал Курсор, Верховный суд постановил, что председатель ШАС Арье Дери не может занимать пост министра в нынешнем правительстве после того, как год назад он был осужден за налоговые правонарушения. 10 судей проголосовали за дисквалификацию Дери, а один судья, Йосеф Элрон, проголосовал за то, чтобы позволить Дери продолжить работу в качестве министра. В своем постановлении судьи заявили, что назначение Дери министром внутренних дел и здравоохранения не может оставаться в силе.

Ранее Курсор писал, что Нетаниягу уволил Дери: детали заявления. Биньямин Нетаниягу уволил лидера ШАС Арье Дери с поста министра здравоохранения и внутренних дел.

Закон о возвращении Дери в правительство внесен в Кнессет. Документ призван восстановить председателя партии ШАС на его министерских должностях, с которых премьер Нетаниягу уволил его после того, как Верховный суд постановил, что Дери не имеет права работать в Кабмине.

Курсор сообщал, чтолидер оппозиции Яир Лапид обрушился с критикой на Нетаниягу после увольнения Дери. Лапид назвал правительство «цирком» после увольнения Дери.

Напомним, что новый опрос показал, сколько избирателей Ликуда против назначения Дери министром.