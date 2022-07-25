Бывший главный раввин москвы обвинил россию в попытке закрыть Еврейское агентство

Пинхас Гольдшмидт заявил, что усилия российского правительства по закрытию Еврейского агентства приведут к обратным последствиям — еще больше евреев захотят репатриировать в Израиль.

Бывший главный раввин москвы* осуждает российские власти за усилия по закрытию Еврейского агентства, утверждая, что их усилия приведут к эффекту бумеранга и в конечном итоге побудят больше русских евреев репатриировать в Израиль.

«То, что не удалось сделать Еврейскому агентству в плане поощрения еврейской общины к иммиграции, удалось российскому правительству с его политикой в последние несколько месяцев в связи с боевыми действиями в Украине», — говорится в заявлении раввина Пинхаса Гольдшмидта.

В последние недели российские власти предприняли ряд шагов, чтобы остановить деятельность Еврейского агентства, квазиправительственной организации, которая содействует и поощряет еврейскую репатриацию в Израиль. Одно из утверждений российских чиновников заключается в том, что Еврейское агентство провоцирует «утечку мозгов» из страны, специально выискивая образованных российских евреев и поощряя их к эмиграции.

«Если россия хочет остановить «утечку мозгов» и прекратить отток своих лучших сыновей, есть простой способ сделать это: Немедленно прекратить войну», — говорит Гольдшмидт.

Курсор ранее писал, что Еврейское агентство тайно планирует переехать из россии в Израиль. Это решение следует за запросом минюста россии в четверг, 21 июля, о прекращении деятельности агентства на территории рф. Стало известно, что в ближайшее время состоится судебное рассмотрение дела касательно деятельности Еврейского агентства.

Также сообщалось, что россии прокомментировали требование закрыть «Сохнут». Пресс-секретарь главы кремля дмитрий песков заявил, что требование закрыть Еврейское агентство «Сохнут» связано лишь с российским законодательством.

Ранее редакция Курсора сообщала, что Израиль официально обратился к властям россии, требуя объяснений касательно судебного расследования, которое начало министерством юстиции в отношении Еврейского агентства «Сохнут».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!