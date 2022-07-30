Четыре израильские компании надеются остановить мировой продовольственный кризис

Израильская компания, занимающаяся сельскохозяйственными и биологическими технологиями, заявляет, что совершила научный прорыв, который может помочь снизить цены на хлеб.

После более чем пяти месяцев боевых действий между россией* и Украиной мир столкнулся с тем, что может быстро превратиться в полномасштабный глобальный продовольственный кризис, в центре которого находятся поставки и стоимость пшеницы.

По данным Организации Объединенных Наций, почти треть мирового объема пшеницы и ячменя экспортируется из россии и Украины. Россия согласилась обеспечить безопасное перемещение украинского зерна на мировые рынки в начале этого месяца, но затем нанесла удар по украинскому порту в Одессе.

В Израиле премьер-министр Яир Лапид и министр экономики и промышленности Орна Барбивей обсуждают рост цен на хлеб и рассматривают предложения о том, как остановить этот рост.

Пока экономисты и политики предлагают рабочие планы, израильская компания, занимающаяся сельскохозяйственными и биологическими технологиями, заявляет, что совершила научный прорыв, который может помочь снизить цены на хлеб.

По данным Lavie Bio, благодаря использованию бактерий микробиома урожайность пшеницы может быть увеличена в четыре раза. Решение уже внедряется в США.

Ранее Курсор писал, что шекель слабеет по отношению к доллару. Эксперты заявили, что на израильскую валюту больше повлиял резкий рост цен на акции на Уолл-стрит.

Лимит на использование наличных денег в Израиле: что нужно знать. В понедельник, 1 августа, лимит на использование наличных будет снижен с 11 000 шекелей до 6 000 шекелей.

Наша редакция писала, что в Израиле образовался профицит бюджета. В минфине заявили, что после пяти месяцев профицита с января по май нынешнего года, в июне был зафиксирован дефицит в размере 1,5 миллиарда шекелей.

Также аналитики заявили, что повышение процентной ставки Банком Израиля недостаточно. Аналитики считают, что Банк Израиля должен был еще больше повысить процентную ставку.