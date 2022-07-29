Шекель слабеет по отношению к доллару

Эксперты заявили, что на израильскую валюту больше повлиял резкий рост цен на акции на Уолл-стрит.

Шекель слабеет по отношению к доллару и стабилен по отношению к евро. На вчерашних дневных межбанковских торгах обменный курс шекеля вырос на 0,29% по отношению к доллару до 3,437 шекеля за доллар и на 0,07% по отношению к евро до 3,480 шекеля за евро.

Шекель слабеет по отношению к доллару после того, как Федеральная резервная система США вчера повысила процентную ставку на 0,75%. Это было четвертое повышение ставки ФРС в году и второе подряд повышение на 0,75%, в результате чего ставки в США составили от 2,25% до 2,5%. Это вдвое больше, чем в Израиле (1,25%), несмотря на три повышения ставок Банком Израиля в этом году. После повышения процентной ставки шекель укрепляется по отношению к доллару.

Очевидно, что рынки форекс уже заложили в цену очередное агрессивное повышение ставок ФРС, а комментарии председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла о том, что ФРС может замедлить темпы повышения, также сдержали укрепление доллара.

Слова Пауэлла подстегнули рынки на Уолл-Стрит, и единственное умеренное ослабление шекеля, по-видимому, также было вызвано резким ростом цен на акции. Эти успехи означали, что израильским институциональным инвесторам пришлось продавать иностранную валюту, чтобы хеджировать свои зарубежные позиции.

Шекель постепенно укреплялся в этом месяце с 3,526 шекеля за доллар в начале июля, в основном из-за скромного восстановления фондового рынка на Уолл-Стрит.

Лимит на использование наличных денег в Израиле: что нужно знать. В понедельник, 1 августа, лимит на использование наличных будет снижен с 11 000 шекелей до 6 000 шекелей.

Наша редакция писала, что в Израиле образовался профицит бюджета. В минфине заявили, что после пяти месяцев профицита с января по май нынешнего года, в июне был зафиксирован дефицит в размере 1,5 миллиарда шекелей.

Также аналитики заявили, что повышение процентной ставки Банком Израиля недостаточно. Аналитики считают, что Банк Израиля должен был еще больше повысить процентную ставку.

Банк Израиля вновь резко поднял учетную ставку. Речь идет о самом резком росте учетной ставки за последние 11 лет. Более того, нет гарантий, что ставка не продолжит расти в течение всего 2022 года.

Также обнародован отчет о состоянии экономики Израиля. Центр Тауба опубликовал отчет «Картина нации 2022», в котором представлены некоторые из наиболее существенных тенденций в сферах экономики, рынка труда.

Курсор также сообщал, что опрос показал, сколько израильтян довольны своим экономическим положением.