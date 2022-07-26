Лимит на использование наличных денег в Израиле: что нужно знать

В следующий понедельник, 1 августа, лимит на использование наличных будет снижен с 11 000 шекелей до 6 000 шекелей.

С тех пор, как в январе 2019 года вступил в силу Закон о сокращении использования наличных денег, штрафы на общую сумму 5 млрд шекелей были наложены примерно на 12 500 владельцев бизнеса и клиентов, которые были уличены в его нарушении. Закон, устанавливающий новые правила использования наличных денег и чеков, привел к переходу на платежи дебетовой картой и цифровыми средствами при совершении любых крупных транзакций.

За четыре с половиной года после вступления закона в силу Налоговая служба Израиля провела проверки на десятках тысяч предприятий и, как уже упоминалось, поймала тысячи правонарушителей. В 2021 году было выявлено 4 215 нарушений закона на общую сумму 505 млн шекелей. Большая сумма была частично связана с одним нарушением на сумму 38,3 млн шекелей.

На данный момент в 2022 году на предприятиях было проведено 6 000 проверок, поймано 2 189 правонарушителей, а общая сумма достигла 35 млн шекелей. Статистика показывает текущее соблюдение закона на уровне 95%, для сравнения: 92% в 2021 году и 84% в 2019 году.

Какова была цель закона?

Закон о сокращении использования наличных денег был разработан для изменения потребительских привычек населения и поощрения перехода к цифровым платежным средствам с целью почти полной замены использования наличных денег в будущем.

Предысторией принятия законодательства послужила международная борьба за сокращение незаконного капитала. Использование наличных было признано в Израиле и во всем мире топливом теневой экономики. Будучи анонимным, это позволяло легко скрывать транзакции от властей и уклоняться от уплаты налогов.

Суть закона?

Закон ограничивает использование наличных денег в любой транзакции на сумму более 11 000 шекелей с бизнесом и более 50 000 шекелей в сделке между частными лицами. В случае ссуды или пожертвования сверх этих сумм предприятие и физлицо могут заплатить или получить наличные в размере до 10% от суммы ссуды или пожертвования или 11 000 шекелей, в зависимости от того, что меньше. В случае подарка юридическое или частное лицо может дать или получить 10% от суммы подарка или 50 000 шекелей, в зависимости от того, что меньше.

Какие исключения существуют?

Закон освобождает благотворительные фонды, которые дают и получают суммы наличными. Введение ограничений закона было отложено для жителей Иудеи, Самарии и Газы, не являющихся гражданами Израиля, а также для граждан Израиля, которые отдают или получают платеж наличными от жителя Иудеи, Самарии или Газы.

Закон также предусматривает, что о наличных операциях на сумму более 50 000 шекелей с жителями Иудеи, Самарии и Газы необходимо сообщать в Управление по борьбе с отмыванием денег. Ограничения по использованию наличных денег не распространяются на переводы между членами семьи, за исключением арендных платежей.

Что изменится с 1 августа?

С августа 2022 года потолок для операций с наличными с предприятиями упадет до 6 000 шекелей, а для переводов между частными лицами потолок составит 15 000 шекелей вместо нынешних 50 000 шекелей, за исключением платежей за покупку транспортного средства, для которых потолок останется на уровне 50 000 шекелей.

Кого затронут новые правила?

Это изменение в основном коснется рабочих, таких как сантехники и разнорабочие, для которых разница между 11 000 и 6 000 шекелей ухудшит их положение. Изменение также негативно повлияет на мелких арендодателей, для которых потолок выплат наличными упадет до 15 000 шекелей, что в некоторых случаях может иметь решающее значение. Точно так же любой, кто продает такие товары, как электротовары и мебель, очень сильно пострадает от снижения потолка оплаты наличными.

Можно ли разделить платежи?

Разделение платежей наличными за одну транзакцию является уголовным преступлением. Дробление сделок запрещено и представляет собой уголовное преступление, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком на три года.

Какие штрафы?

Закон устанавливает дифференцированные финансовые санкции для владельцев бизнеса и админштрафы для тех, кто не является владельцем бизнеса. В случае серьезных неоднократных нарушений дело может стать уголовным.

Для предприятий, если нарушение составляет до 25 000 шекелей, штраф составляет 15% от суммы нарушения. От 25 000 до 50 000 шекелей — штраф составляет 20% от суммы нарушения.. На сумму свыше 50 000 шекелей санкция составляет 30% от суммы нарушения.

Для частных лиц при оплате наличными, чеком или индоссированным чеком на сумму до 25 000 шекелей административный штраф составляет 10%. От 25 000 до 50 000 шекелей штраф составляет 15%. Свыше 50 000 шекелей штраф составляет 25%.

Для лица, получающего ежемесячную зарплату наличными в размере от 6 000 до 8 500 шекелей, административный штраф составит 5% от суммы.

Штрафы распространяются в том числе на туристов, а также на бухгалтеров и юристов, оказывающих профессиональные услуги. Ответственность за нарушение законодательства ложится на обе стороны сделки.

Какой следующий этап?

Закон ограничивает использование наличных денег для платежей, но не хранение наличных денег. В рамках политики по сокращению использования наличных денег министерство финансов внесло в последний законопроект об экономических мерах, сопровождающий госбюджет, новое положение, запрещающее хранить дома наличные на сумму более 200 000 шекелей. Это положение было убрано из законопроекта в том виде, в котором оно было принято, и, похоже, в период выборов оно не будет внесено в качестве отдельного закона. Тем не менее, министерство и Налоговая служба намерены в будущем вновь поднять его.

Ранее Курсор писал, что в Израиле вводят ограничение на использование наличных денег. Комиссия Кнессета по законодательству одобрила инициативу, выдвинутую министром финансов Авигдором Либерманом.

Наша редакция писала, что в Израиле образовался профицит бюджета. В минфине заявили, что после пяти месяцев профицита с января по май нынешнего года, в июне был зафиксирован дефицит в размере 1,5 миллиарда шекелей.

Также аналитики заявили, что повышение процентной ставки Банком Израиля недостаточно. Аналитики считают, что Банк Израиля должен был еще больше повысить процентную ставку.

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