Палестинцы выкорчевали 250 деревьев в округе Биньямин и нанесли ущерб на десятки тысяч шекелей

Сельскохозяйственная ферма Нахаль Шило в округе Биньямин понесла многотысячный ущерб из-за того, что палестинцы выкорчевали более 250 оливковых деревьев на ее участках.

Палестинцы выкорчевали 250 оливковых деревьев на 7 участках сельскохозяйственной фермы Нахаль Шило в округе Биньямин и нанесли ущерб на десятки тысяч шекелей.

Об этом передает телеканал N12.

Напомним, что палестинцы в секторе Газа в понедельник помешали работе военного бульдозера ЦАХАЛа, который производит операции к западу от забора по периметру.

К инциденту были причастны более 10 человек, в том числе боевики ХАМАС, которые утверждали, что это сельскохозяйственные угодья.

Также Курсор сообщал, что на прошлой неделе солдаты Армии обороны Израиля ликвидировали трех боевиков в Шхеме. Появилось новое видео с места событий, на нем можно увидеть профессиональную работу военных ЦАХАЛа.

Кроме того, Курсор писал, что Армия обороны Израиля задержала двоих подозреваемых, которые перебрались из Ливана на территорию Израиля. Расследование показало, что задержанные искали работу. Инцидент расследуется.

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