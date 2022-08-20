Поножовщина в Бейт-Шеане: мужчина получил тяжелые ранения

23-летний мужчина был госпитализирован в медицинское учреждение «Ха-Эмек» в Афуле после того, как на него напали с ножом.

В субботу, 20 августа, в Бейт-Шеане произошла поножовщина, в результате которой пострадал 23-летний мужчина.

Об этом сообщает издание News.walla

На место инцидента приехала бригада «скорой» помощи и госпитализировала мужчину в медицинское учреждение «Ха-Эмек», расположенное в Афуле, с ушибами и ранениями. Медики оценили его состояние как тяжелое.

Сотрудники полиции начали расследование обстоятельств инцидента.

«Курсор» писал ранее, что 16 августа, в Хайфе произошло чрезвычайное происшествие, в результате которого пострадал 53-летний мужчина. Пассажир рейсового автобуса сообщил, что в салоне общественного транспорта находится мужчина с ножевым ранением. На место инцидента прибыл патруль полиции, а также бригада «скорой» помощи.

Еще мы писали, что израильтянка в возрасте 30 лет была арестована полицией за то, что нанесла ножевое ранение партнеру своей матери. Жительница Ришон ле-Циона, напала на 50-летнего мужчину во время ссоры. После удара мужчина находился в состоянии средней степени тяжести.

Напомним, что житель Нацерета ударил своего соседа ножом, так как его собака мешала ему спать по ночам. Мужчина зашел в квартиру к жертве, и во время драки нанес ему несколько ударов.