ЧП с израильским самолетом: экипаж готов к аварийной посадке

В Израиле объявили чрезвычайное положение, команда представительского самолета готовится к экстренной посадке.

Представительский самолет, вылетевший из Дубая, совершит аварийную посадку.

Об этом сообщает Israel Hayom.

По предварительным данным, самолет представительского класса, направлявшийся в Израиль, потерял колесо, из-за чего экипажи готовились к аварийной посадке.

В Израиле объявили чрезвычайное положение 2, что ниже максимального уровня.

У израильского представительского самолета с иностранной регистрацией разорвалось на взлетно-посадочной полосе одно из колес, что привело к аварийной ситуации. В самолете пять человек.

Чрезвычайное положение требует подготовки наземных бригад перед приземлением, включая пожарные машины, медицинские бригады и многое другое.

Самолет пролетит над диспетчерской вышкой, чтобы понять, принадлежит ли ему найденное в аэропорту Дубая колесо.

Ранее Курсор писал, что самолет El Al получил повреждение во время подготовки к вылету.

«Курсор» уже сообщал, что безопасность израильских самолетов, как в гражданской, так и в военной промышленности имеет серьезные недостатки. В 2021 году авиационная промышленность Израиля занимала 52-е место в мире по безопасности.

Еще мы писали, что министерство финансов и израильская авиакомпания El Al Israel Airlines Ltd. договорились о возвращении до конца года кредита размере 45 миллионов долларов, но при этом предполагается обновление некоторых ограничений.