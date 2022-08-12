ЧП в аэропорту Бен-Гурион: обнаружена утечка опасного вещества

Пожарные бригады работают в аварийном режиме в аэропорту Бен-Гурион, чтобы устранить утечку опасного газа и не допустить распространения заражения.

В пятницу, 12 августа, произошла утечка опасного вещества в аэропорту Бен-Гурион.

Об этом написал maariv.

Согласно полученной информации, утечка хлора случилась в энергетическом центре аэропорта Бен-Гурион. Причина утечки и степень зараженности аэропорта пока не известны.

На месте работают несколько пожарных бригад. Они пытаются взять ситуацию под контроль и справиться с инцидентом.

Важно: утечка произошла не в зонах терминалов и не влияет на работы порта.

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