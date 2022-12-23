Чрезвычайная ситуация в аэропорту Бен-Гурион: стали известны подробности

В аэропорту Бен-Гурион объявлена ​​«чрезвычайная ситуация — 2», вызванная подготовкой к посадке израильского представительского самолета типа N405LL Hawker в ближайшие минуты.

После взлета самолета из аэропорта Дубая, на взлетно-посадочной полосе была обнаружена шина. По предварительной информации от небольшого самолета отпало одно из колес. Чтобы точно убедиться, принадлежит ли лопнувшее колесо самолету Hawker, решено, что до посадки в аэропорту Бен-Гурион он пролетит над диспетчерской вышкой. Специалисты готовы провести «визуальный осмотр» борта.

В самолете находятся 5 человек.

Команды МАДА срочно прибыли в аэропорт и готовятся к аварийной посадке небольшого самолета.

Ранее Курсор сообщал о ЧП с израильским самолетом: экипаж готов к аварийной посадке.

Также мы информировали, что безопасность израильских самолетов, как в гражданской, так и в военной промышленности имеет серьезные недостатки. В 2021 году авиационная промышленность Израиля занимала 52-е место в мире по безопасности.

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