Чудесное спасение: теленок родился благодаря волонтеру «Ихуд Ацала»

Хозяин фермы, где родился теленок, оказался волонтером «Ихуд Ацала», поэтому смог помочь и спасти маленькое беззащитное животное, появившееся на свет.

Сегодня утром в коровнике поселения Бейт-Хилкия произошло чудесное событие. Спасли жизнь маленькому, только родившемуся теленку.

Об этом написала Телеграм-канал Люди в черном.

Теленок родился и сразу оказался на грани между жизнью и смертью. У него не было пульса и он не дышал.

Однако хозяин коровника Давид Йоэль, волонтер «Ихуд Ацала», был рядом. В результате реанимационных усилий теленка удалось спасти.

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