Ученые нашли способ узнать, действительно ли собака любит своего хозяина

Ученые из Китая смогли определить признак того, что собака действительно любит своего хозяина. Так, животные, когда находятся в сидячем положении, виляют хвостом в правую сторону.
Об этом пишет издание Daily Mail.
Ученые провели исследование с участием 10 собак. Они наблюдали за поведением животных, используя специальные приборы. В общем была проанализирована 21 тысяча движений.
Как рассказал один из авторов исследования Юн Чжан, виляние хвостом именно в правую сторону связано с работой левого полушария мозга. Именно там обрабатываются положительные эмоции.
Важно, что виляние хвостом влево может говорить о том, что собаке некомфортно и она нервничает.
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