Ученые нашли способ узнать, действительно ли собака любит своего хозяина

Ученые считают, что, когда собака виляет хвостом вправо, это означает, что она чувствует себя комфортно и счастливо. А часто виляние хвостом влево может говорить о том, что животное испугалось или сильно нервничает.

Ученые из Китая смогли определить признак того, что собака действительно любит своего хозяина. Так, животные, когда находятся в сидячем положении, виляют хвостом в правую сторону.

Об этом пишет издание Daily Mail.

Ученые провели исследование с участием 10 собак. Они наблюдали за поведением животных, используя специальные приборы. В общем была проанализирована 21 тысяча движений.

Как рассказал один из авторов исследования Юн Чжан, виляние хвостом именно в правую сторону связано с работой левого полушария мозга. Именно там обрабатываются положительные эмоции.

Важно, что виляние хвостом влево может говорить о том, что собаке некомфортно и она нервничает.

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