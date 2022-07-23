Ученые назвали древнее морское животное в честь Владимира Зеленского

Морские лилии Crinoidea имеют богатую палитру оттенков: от темно-красного до ярко-оранжевого и желтого цветов. Древнее же создание имело 10 конечностей по три метра в длину.

Польские ученые из Силезского университета в Катовице обнаружили окаменелости древнего иглокожего, которое обитало в морях Земли примерно 150 миллионов лет назад. Новый открытый вид они назвали в честь президента Украины Владимира Зеленского.

Публикация о новом исследовании размещена в журнале Королевского общества.

Существо принадлежало к виду так называемых морских лилий. У него было 10 длинных придатков, каждый из которых был длиной в три метра. Кроме того, животное имело острые когти, которые похожи на щупальца. Ими оно цеплялось за морское дно.

Морские лилии использовали свои конечности для того, чтобы втягивать питательные вещества внутрь. Длинные придатки отлично регенерировали.

Окаменелость, которую изучали ученые, удалось найти на территории Африки.

Ранее наш сайт сообщал, что шведские ученые выяснили, как крокодилы восстанавливают слух. Ученые из Уппсальского университета решили найти новый вариант лечения нейросенсорной глухоты, от которой страдают 1,2 миллиарда человек. Для этого они решили изучить уши крокодилов.

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