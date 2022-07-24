Ветеринары рассказали, почему кошки трутся о ноги хозяина

Кошки могут тереться о ваши ноги по нескольким причинам. В большинстве случаев это все же подразумевает проявление привязанности и любви к своему владельцу.

Практически каждый владелец кота или кошки сталкивался с тем, что его домашний питомец начинал тереться о ноги хозяина. Есть три причины, почему животные это делают.

Об этом рассказала ветеринар Лиз Уэйник, пишет издание The Spruce Pets.

Первая причина заключается в том, что кошки нуждаются в «своих» людях. У кошек есть специальные железы на лбу, на щеках, на подбородке, которые выделяют феромон. Его кошка может попытаться оставить на человеке, чтобы запах говорил другим животным о том, что этот человек «ее». Это вид территориального поведения.

Вторая причина заключается в том, что котик хочет внимания. В таком случае кошки не только трутся о ноги, но и начинают бодаться головой. Это говорит о том, что они хотят поиграть или, чтобы их почесали, погладили.

Третья причина – демонстрация привязанности. Так, кошка чувствует себя в безопасности, находясь рядом со «своим» человеком. Чтобы продемонстрировать это, животное может тереться о ноги.

Если же кошка трется о стул или другую мебель, о стены и прочее, то это может говорить о том, что питомец доволен окружением.

Ранее наш сайт сообщал, что ученые нашли способ узнать, действительно ли собака любит своего хозяина.

Также Курсор писал, что ученые назвали древнее морское животное в честь Владимира Зеленского.

Еще напомним, что ученые обнаружили на дне океана странное существо, похожее на растение с щупальцами.