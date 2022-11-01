Данные ЦИК: сколько израильтян проголосовало к 10:00

По данным Центральной избирательной комиссии, к 10:00 проголосовало 1 076 076 израильтян. Это примерно 15,9%, что на 1% больше, чем на выборах в Кнессет 24-го созыва в прошлом году.

Председатель комитета Орли Адас сказала: «Это радостная статистика. Мы надеемся, что этот день так и продолжится».

Ранее Курсор писал об информации Центризбиркома: как проходят выборы.

Кроме того, глава Центризбиркома рассказала, когда будут объявлены результаты выборов.

Напомним также, что экстремисты облили опасным веществом избирательные участки в Рамат-Бейт-Шемеше.