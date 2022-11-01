Информация Центризбиркома: как проходят выборы

Согласно данным Центризбиркома, в 07:00 1 ноября по всей стране было открыто 12 495 избирательных участков. Право голоса имеют все граждане страны в возрасте 18 лет и старше, зарегистрированные в списках избирателей, что составляет 6 788 804 избирателя.
Избирательная комиссия сообщила, что все участки открылись вовремя, без помех. Голосование проходит штатно, без происшествий.
Полезную информацию, которая может пригодиться нашим читателям на избирательном участке и на пути к нему, можно прочитать на сайте ЦИК.
Предварительно указывается, что в 22:00 ожидается публикация результатов всех экзитполов. Исключением может стать ситуация, если по какой-либо причине работа участков будет продлена.
Максимально точный и достоверный результат должен появиться в среду, 2 ноября, после полудня.
Голоса в двойных конвертах будут подсчитаны позже. Центризбирком заявил, что к пятнице, 4 ноября, мы узнаем полные истинные результаты выборов 2022 года.
Ранее Курсор писал про день выборов: особенности и перспективы. Большинство участков открыты с 7:00 до 22:00. Первые официальные данные ЦИК могут появиться поздно к полуночи во вторник или уже за полночь.
Также мы сообщали о режиме повышенной безопасности: какие меры приняты перед выборами. В Иудее и Самарии ввели всеобщий карантин в связи с угрозой терактов. Полиция и силовики находятся в режиме повышенной готовности в день выборов.
Ранее наш сайт писал, что Герцог обратился к американским евреям накануне выборов в Израиле. По словам президента, результаты голосования могут «понравиться или не понравиться, но голос израильского народа следует уважать».
Также Курсор информировал о том, сколько израильтян не верят в честные результаты выборов. Результаты исследования представил Израильский институт демократии.
Кроме того, редакция писала, что Герцог обратился к американским евреям накануне выборов в Израиле.
Также Курсор информировал о том, сколько израильтян не верят в честные результаты выборов.