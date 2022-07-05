Данон: Меня очень беспокоит неопытность Лапида

Председатель Всемирного Ликуда и бывший посол Израиля в ООН Дани Данон заявил накануне, что он будет баллотироваться на предстоящих праймериз Ликуда, чтобы вернуться в Кнессет.

Об этом сообщает 7Israel National News.

«Сейчас в «Ликуде» есть консенсус в поддержку кандидатуры бывшего премьер-министра Биньямина Нетаниягу, и я тоже его поддерживаю. Мы понимаем, что находимся в моменте общенационального испытания, и нам нужно получить как можно больше мест. Мы откладываем в сторону все споры, мы едины», — сказал Данон.

На вопрос о возможных зарезервированных местах в партийном списке Данон говорит: «Лично мне не нравятся зарезервированные места, потому что я думаю, что это не укрепляет список и не дает мест. разумное предложение зарезервированного места, которое используется экономно, я поддержу его в партийном центре. На мой взгляд, это не увеличит количество мест, которые мы получаем».

Данон отвергает сценарий дальнейшего тупика в пятом туре выборов: «Я признаю эту тенденцию. Общество стало свидетелем значительно проблемного года потери личной безопасности, роста цен на топливо и жилье, с ощущением, что «Братья-мусульмане» управляют страной. Поэтому я думаю, что будет очень серьезное исправление, которое позволит нам сформировать стабильное правительство».

«Правые, если они поддержат нашу политику и принципы, мы поместим их в правительство. Сначала мы должны получить 61 депутатов в наш блок, а затем рассмотреть возможность введения других сионистских партий», — добавил он.

Что касается включения РААМ в правительство, возглавляемое «Ликудом», он сказал: «Не в нашем доме. Мы видели, что произошло и что это не сработало. К сожалению, они могут заниматься только гражданскими делами. Мансур Аббас получил много комплиментов и заголовков, в конце концов он занялся вопросом Храмовой горы и взрослых палестинцев в университетах вместо того, чтобы заниматься бюджетом и инфраструктурой».

Данон хорошо знаком с отношениями между Израилем и США и глубоко обеспокоен визитом президента Америки Джо Байдена в Израиль на следующей неделе.

«Мы достойно встречаем каждого американского президента и приветствуем визит президента. Но меня беспокоит неопытность Лапида», — сказал он..

«Поступали сообщения о цене, которую Лапид заплатит за визит, и меня шокирует размещение палестинских наблюдателей на границе с Иорданией. Это представляет собой потерю суверенитета и отказ от нашего суверенитета в Иорданской долине..Я очень опасаюсь этого визита и действий, которые Лапид предпримет в угоду президенту Байдену. Американцы признают, что здесь слабое и неопытное руководство, и позволяют себе выдвигать требования, которые они не посмеют поднять с правительством «Ликуда», — добавил он.

На вопрос, может ли Израиль отвергнуть эти требования?, он сказал: «Мы должны сказать им «нет», вежливо и тихо. У нас есть аргументы, и мы вправе сказать «нет».

Далее Данон отмечает, что в его глазах смена премьер-министров с роспуском Кнессета является ненужным шагом, указывающим на еще одну слабость.

«Обмены Беннета и Лапида проблематичны. Если бы благо страны действительно стояло перед их глазами, Беннету пришлось бы оставаться на своем посту три месяца, а Лапиду пришлось бы вести свою кампанию. Вероятно, они хотели улучшить статус Лапида, чтобы у него были лучшие фотографии для кампании, и мы расплачиваемся за это», — отметил он.

Курсор писал, что стало известно, о чем Лапид попросит Макрона во время встречи в Париже. Лапид должен вылететь в Париж в 10:30 во вторник. Он встретится с Макроном, близким другом, в середине дня в Елисейском дворце, а затем отправится обратно в Израиль в 20:00.

Курсор также сообщал, что депутат Ликуда заявил, что «в этот раз мы сокрушим левых». Депутат от партии Ликуд заявил, что результатом будущих выборов станет сокрушительная победа Ликуда, так как голоса партий «Тиква Хадаша» и «Ямина» перейдут его партии.

Шакед ответила на обвинения Саара о ее переговорах с Нетаниягу. Айелет Шакед заявила, что ее переговоры с Нетаниягу были нацелены на предотвращение выборов, и выдвинула Саару встречные обвинения, что он несколько недель договаривался с людьми из Ликуда.

Наш сайт сообщал слова Либермана: Я могу быть премьер-министром. Либерман уверен, что ему достаточно опыта и знаний, чтобы занять этот пост, однако предупредил, что с правительством Нетаниягу не готов сотрудничать.