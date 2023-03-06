Дело на миллионы: трое мошенников крали со счетов израильтян огромные суммы

После двухмесячного расследования полиция Израиля арестовала троих мошенников, выудивших у граждан миллионы шекелей.

Об этом сообщает портал Детали.

Отмечается, что 25-летний Моше Декула, 23-летний Коби Перец и 21-летний Ярин Ямин отправляли своим жертвам СМС и онлайн-сообщения со ссылками на поддельные сайты, имитирующие сайты израильских банков.

От жертв просили ввести личные данные для входа в их онлайн-аккаунты на сайте банка. Те, кто попадался на эту удочки, после этого получали уведомление о необычной активности на их счетах, и о том, что с ними свяжется представитель банка.

Затем жулики звонили, выдавая себя за работников банка, и обманом заставляли клиентов сообщать им коды для снятия денег в банкомате, перевода средств со счета на счет или онлайн-покупки.

Таким образом они обманули более 300 человек на сумму более 2 миллионов шекелей. Однако пострадавшие начали подавать жалобы в полицию. Службы безопасности банков также заподозрили, что сотни их клиентов стали жертвами мошенников.

После получения множества однотипных жалоб отдел онлайн-преступлений полиции Центрального района совместно с сотрудниками полицейских отделений Явне и Реховота начал расследование, которое и завершилось арестом подозреваемых.

Как сообщал Курсор, в январе израильская полиция арестовала шестерых предполагаемых инвестиционных мошенников. Далее планируется их экстрадиция в США.

Все шестеро были менеджерами или агентами по продажам в Yukom Communications в Кесарии, колл-центре, который обслуживал мошеннические веб-сайты Bigoption.com и Binarybook.com. В феврале 2019 года большое жюри США предъявило им обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи и заговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи.

Ранее Курсор писал, что приложение Bit предупредило израильтян о рассылке сообщений мошенниками.