Дело о групповом изнасиловании подростка в Эйлате — вынесен вердикт

Шокирующее дело о групповом изнасиловании подростка в Эйлате достигло критической точки.

Суд в Беэр-Шеве вынес сегодня в среду приговор 11 обвиняемым по делу об изнасиловании в Эйлате, которое произошло в августе 2020 года в отеле "Красное море".

Четверых обвиняемых признали виновными в изнасиловании при отягчающих обстоятельствах, и еще семь обвиняемых признаны виновными в пособничестве и подстрекательстве к преступлениям на сексуальной почве по широкому кругу законов, от самых легких до самых серьезных.

В конце слушания прокурор заявила: «Суд принял позицию прокуратуры, признал виновными взрослых подсудимых и установил, что несовершеннолетние подсудимые совершили ряд серьезных сексуальных преступлений - изнасилование, пособничество в изнасиловании и непристойные действия в отношении заявительницы, которая оказалась лежащей в номере отеля в Эйлате, обнаженная, в состоянии алкогольного опьянения и без какой-либо реальной способности соглашаться или противостоять действиям, которые были совершены в отношении нее".

"Подсудимые во главе с Рефаиловым совершали преступления сексуального характера один за другим, а иногда и вместе - и при этом никто из них не предлагал несовершеннолетней никакой помощи и не размышлял о том, согласна ли она на совершенные с ней действия», — продолжила прокурор.

Курсор ранее сообщал, что в центре Израиля задержали врача за попытку контрабанды «наркотика изнасилования». Сотрудники таможни нашли подозрительные пузырьки и сообщили в полицию.

Напомним, что в Германии сотрудников спецслужб обвинили в групповом изнасиловании: озвучены резонансные детали. Сообщается, что для этого они воспользовались наркотиками.