Дело о групповом изнасиловании в Эйлате — появились новые подробности

Шокирующее дело о групповом изнасиловании в Эйлате достигает решающего момента.

Ожидается, что сегодня в среду окружной суд в Беэр-Шеве вынесет приговор 11 обвиняемым, из которых 9 несовершеннолетних, по делу об изнасиловании в Эйлате, произошедшем в августе 2020 года.

Об этом пишет газета Israel Hayom.

Дело, которое потрясло всю страну и получило широкое освещение, приближается к важному перепутью. Случай изнасилования в южном городе вызвал резонанс после того, как в него было вовлечено большое количество несовершеннолетних. Они участвовали в этом деянии, воспользовавшись 16-летней девушкой, когда она находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Также прямо сейчас возле суда проходит демонстрация в поддержку девушки. "Мы с ней и будем поддерживать ее до конца", - заявили участники акции.

Напомним, что полицейское расследование показало, что в августе 2020 года в номере 216 отеля Red Sea в Эйлате произошло шокирующее групповое изнасилование. Девушка приехала в отель в гости к друзьям. Подсудимый приставал к девушке в бассейне, но она сказала ему, что он слишком стар. Через несколько часов из-за употребления алкоголя девушка почувствовала себя плохо. Заметив это, подсудимый предложил свою помощь и представился медиком. Согласно материалам следствия, он привел девушку в номер 216, где изнасиловал ее.

Тем временем камеры наблюдения зафиксировали большую толпу людей и не менее 16 мальчиков и взрослых, идущих к комнате. Следователи полиции, просмотревшие материалы, заметили, что молодые люди зашли в комнату. Согласно обвинительному заключению, групповое изнасилование длилось почти полтора часа.

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