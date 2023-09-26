Порноактер изнасиловал писательницу-беженку из Украины

Он цинично объяснил, почему решил не предохраняться.

В Германии порноактер приютил писательницу-беженку из Украины, но после надругался над ней и изнасиловал.

Об этом сообщает Bild.

В суде Берлина сейчас идет процесс над 36-летним Генри Т. Он является учителем музыки, преподавая игре на фортепиано и саксофоне. Параллельно он является актером в порно – он успел сняться уже в более чем 100 короткометражках.

Весной прошлого года он разместил в Интернете предложение о помощи украинским беженцам. Уже 28 мая он встретился на вокзале Берлина 27-летней украинской писательницей, пишущей книги для детей.

Согласно версии обвинения, мужчина запер женщину в квартире в районе Кепеник, где она стала жертвой его сексуального насилия. Украинка выбегала на балкон и кричала, чтобы вызвать полицейских. 30 мая она сбежала.

«Вдруг она закричала: "Изнасилование!". Я закрыл ей рот из-за соседей. Никакого изнасилования не было. Я слышал, как она говорила по телефону. Она сообщила полиции мой адрес, который, должно быть, прочитала в моем партбилете. Я вышел из себя и дал ей пощечину. Я запер комнаты, чтобы она не взяла нож. Она кричала с балкона, я оттащила её оттуда, мы упали на пол. Я закрыл ей рот", – сказал Генри на суде.

По словам мужчины, он не предохранялся, потому что из-за съемок в фильмах для взрослых сдает анализы каждые несколько недель.

"И она строго религиозна, а Папа Римский против презервативов", – добавил он.

Сейчас мужчина живет в Нижней Саксонии и занимается недвижимостью. Пострадавшая должна дать показания уже в эту пятницу, 29 сентября. Адвокат рассказал, что писательница сейчас живет в Берлине, где получает заботу. Ожидается, что приговор будет вынесен 13 октября.

Также "Курсор" сообщал, что россиянка приехала в Украину за своим "без вести" пропавшим мужем-военным.

Помимо этого появились новые подробности касательно группового изнасилования на Кипре, в котором подозревают израильтян.