Дело о подмене эмбриона в Ассуте: разрешил ли суд парам проводить генетические тесты

В деле о перепутанных эмбрионах в больнице «Ассута» появились новые детали. Суд принял решение разрешить провести генетические тесты парам, которые могут оказаться биологическими родителями девочки, появившейся на свет в конце октября 2022 года.

Об этом сообщает «Кан хадашот».

Пары, которые проходили процедуру ЭКО в клинике «Ассута» могут пройти тест, чтобы выяснить, являются ли они настоящими родителями ребенка, рожденной женщиной, которой по ошибке пересадили чужой эмбрион. Ранее на прохождение генетического теста согласились шесть пар, они обратились с соответствующим заявлением в суд, но теперь его пройти могут 22 пары, отмеченные «Ассутой» в качестве наиболее вероятных генетических родителей Софии.

Рекомендация законных опекунов, которые были назначены для девочки, была отклонена. В ней говорилось, что ребенка будет воспитывать женщина, родившая ее на свет, а также ее супруг.

«Курсор» писал ранее, что женщине, которая прошла процедуру ЭКО в «Ассуте» на последних сроках беременности сообщили, что она вынашивает чужого ребенка. Оказалось, что врачи перепутали эмбрион.

Еще мы писали, что суд Ришон-ле-Циона принял решение, что нужно найти биологических родителей девочки и ими могут оказаться шесть пар, которые ранее проходили ЭКО в той же клинике. Однако, женщина, родившая малышку, заявила, что будет бороться за опеку.

Напомним, что женщина, которой в «Ассуте» имплантировали чужой эмбрион планирует подать в суд на клинику, где проходило искусственное оплодотворение. Вместе с супругом они хотят отсудить в медицинского учреждения 10 млн шекелей.

Читайте также, 18 декабря, окружной суд Лода постановил, что двухмесячной девочке, которую родила на свет генетически чужая женщина, государство назначит временного опекуна.