Демократический строй подвергается политическому давлению — экс-министр юстиции

По словам Саара, стране необходима эволюционная, а не революционная реформа.

Израиль переживает величайший законодательный и режимный кризис в своей истории.

Об этом во время конференции в Университете Бар-Илан, посвященной борьбе против реформы судебной системы, заявил бывший министр юстиции Гидеон Саар, информирует Kanal7.

По словам Саара, «демократический режим подвергается нападкам, мотив которых ясен – политический захват судебного преследования при ведении уголовного дела против премьер-министра».

«Мое мнение известно. Правовая система нуждается в реформах. Я начал вносить изменения в законодательство, когда был депутатом Кнессета, и за последние полтора года, в качестве министра юстиции», — напомнил Саар.

В то же время, по его словам, стране необходима эволюционная, а не революционная реформа.

«Необходима реформа, основанная на нашей административной традиции и на главных принципах, которые были согласованы в прошлом. Необходима реформа, целью которой является необходимое исправление системы, а не ее разрушение. Необходима реформа вместе с судебной системой, а не против нее – и это несмотря на всю частично обоснованную критику, что система сопротивлялась почти любым изменениям за эти годы», — почеркнул экс-министр.

Как сообщал Курсор, премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что заявления некоторых политиков, юристов и судей о том, что судебная реформа Левина положит конец демократии в Израиле, необоснованны.

Ранее Курсор писал о том, что 4 января новый министр юстиции Ярив Левин сделал ранее обещанное заявление о реформе, которую твердо намерен продвигать в израильской системе правосудия.

«Как человек, выросший на коленях Менахема Бегина, я знаю, что в Иерусалиме есть судьи. Но в Иерусалиме также есть Кнессет и правительство. Законодательная революция судебной системы снизила доверие до опасного минимума, что нанесло ущерб демократии и управлению. Люди, которых мы не выбирали, решают за нас. Пришло время действовать», — сказал Левин.

Первым шагом, который глава Минюста предлагает реализовать, станет изменение состава комиссии по отбору судей.

«Судьи не будут избирать себя сами. Это сделают трое из каждого органа власти. Вместо представителей адвокатов – два представителя общественности, назначенные министром юстиции. Также будут введены публичные слушания по кандидатурам судей в Верховный суд», — рассказал Левин.

Ранее мы информировали о том, что бизнес-сектор обеспокоен политизацией судебной системы Израиля.

Кроме того, Курсор писал, что Нетаниягу отказался обещать Левину реформы правосудия.