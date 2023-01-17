Демократический строй подвергается политическому давлению — экс-министр юстиции

21:06, Сегодня
Новости Израиля, Политика
гидеон саар фото
Фото: пресс-служба Тиква Хадаша

По словам Саара, стране необходима эволюционная, а не революционная реформа.

Израиль переживает величайший законодательный и режимный кризис в своей истории.

Об этом во время конференции в Университете Бар-Илан, посвященной борьбе против реформы судебной системы, заявил бывший министр юстиции Гидеон Саар, информирует Kanal7.

По словам Саара, «демократический режим подвергается нападкам, мотив которых ясен – политический захват судебного преследования при ведении уголовного дела против премьер-министра».

«Мое мнение известно. Правовая система нуждается в реформах. Я начал вносить изменения в законодательство, когда был депутатом Кнессета, и за последние полтора года, в качестве министра юстиции», — напомнил Саар.

В то же время, по его словам, стране необходима эволюционная, а не революционная реформа.

«Необходима реформа, основанная на нашей административной традиции и на главных принципах, которые были согласованы в прошлом. Необходима реформа, целью которой является необходимое исправление системы, а не ее разрушение. Необходима реформа вместе с судебной системой, а не против нее – и это несмотря на всю частично обоснованную критику, что система сопротивлялась почти любым изменениям за эти годы», — почеркнул экс-министр.

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