Депутат Еш Атид о новом правительстве: Мы будем платить очень высокую цену

Уходящий председатель Комитета по иностранным делам и обороне, и депутат Кнессета Рам Бен-Барак раскритиковал новое правительство.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

Депутат Еш Атид «очень обеспокоен» тем, что приход определенных людей в правительство приведет к тому, что «мы будем платить очень высокую цену».

«Меня беспокоит, что, если избранный дипломатический эшелон решит, что он умнее и интеллектуальнее, и что у него другая повестка дня, чем у профессионального эшелона, и он решит, что он скажет им, что делать, потому что он знает гораздо лучше…тогда, без сомнения, мы получим гораздо большую эскалацию. Мы находимся в сложной ситуации с безопасностью. Террор всегда меняет свое лицо. Прямо сейчас мы говорим о другом терроре, о терроре вооруженных ополченцев», ‒ сказал Бен-Барак.

Ранее депутат от партии «Еш Атид» Лахав Хатрезно негативно высказался в адрес Кнессета Ави Маоза, заявившего о создании Управления национальной и еврейской идентичности в рамках своей роли в новом правительстве.

По его словам, Маоз является «самым расистским, гомофобным, ненавидящим Израиль политиком». По мнению Хатрезно, Маоз будет преследовать евреев, женщин и представителей ЛГБТ, что приведет к убийствам.

«Курсор» сообщал, что председатель Оцма Иегудит Итамар Бен-Гвир раскритиковал начальника генштаба ЦАХАЛа Авива Кохави.

Помимо этого Биньямин Нетаниягу раскритиковал Дональда Трампа.