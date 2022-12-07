Депутат Кнессета представит законопроект, связывающий зарплату депутатов с минимальной заработной платой

Депутат Кнессета от Аводы Наама Лазими заявила, что представит законопроект, связывающий зарплаты законодателей с минимальной заработной платой, чтобы депутаты увидели увеличение своей зарплаты только тогда, когда это произойдет и у тех, кто находится в нижней части лестницы доходов.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

Предложение Лазими состоит в замене существующей системы, в которой зарплаты министров и законодателей привязываются к средней рыночной зарплате. Согласно нынешнему подходу, министры, законодатели и судьи должны получить 15% повышение заработной платы с начала года, то есть на тысячи шекелей в месяц каждый.

Повышение заработной платы связано с тем, что многие представители общественности борются с ростом стоимости жизни, а также с массовыми увольнениями в ряде отраслей. Между тем, социальная поддержка нуждающихся привязана к индексу потребительских цен, и поэтому в январе ожидается гораздо более скромный рост примерно на 5%, утверждают журналисты.

Это составит примерно 80 шекелей (23,50 доллара США) на человека в месяц для тех, кто получает помощь.

«Пока не повысится минимальная заработная плата, мы не заработаем ни шекеля больше. Мы не можем смириться с ситуацией, когда более миллиона человек получают минимальную заработную плату и не могут сбалансировать свой ежемесячный (доход ‒ прим.ред.), а зарплаты депутатов Кнессета и министров повышаются. Это искажение, которое необходимо исправить. Мы пришли служить обществу, а не игнорировать сложную экономическую ситуацию», ‒ заявила Лазими.

«Курсор» сообщал, что шекель резко слабеет по отношению к доллару и евро.

Помимо этого Банк Израиля требует, чтобы банки повышали процентные ставки по депозитам