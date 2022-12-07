Шекель резко слабеет по отношению к доллару и евро

После трехмесячного максимума по отношению к доллару на прошлой неделе шекель потерял большую часть своей прибыли.

Экономический отдел банка Leumi прогнозирует, что обменный курс шекеля к доллару будет колебаться между 3,40 шекеля за доллар и 3,60 шекеля за доллар в течение следующих 12 месяцев.

В начале дня межбанковские торги обменный курс шекеля вырос на 0,86% по отношению к доллару — до 3,437 шекеля за доллар и на 0,78% по отношению к евро — до 3,608 шекеля за евро.

Вчера Банк Израиля установил репрезентативный курс шекеля к доллару на 0,650% выше, чем в понедельник — до 3,408 шекеля за доллар, а репрезентативный курс шекеля к евро был установлен на 0,034% выше — до 3,580 шекеля за евро.

Шекель теряет большую часть своей прибыли. Основной причиной снижения курса израильской валюты за последние несколько дней стало падение на Уолл-Стрит, вынудившее институциональных инвесторов Израиля продавать шекели для хеджирования своих зарубежных позиций.

Ранее Курсор писал, что шекель достиг трехмесячного максимума по отношению к доллару. Шекель упал ниже 3,40 шекеля за доллар впервые с начала сентября.

Курсор сообщал, что шекель слабеет по отношению к доллару и евро. Процентная ставка была не главным фактором, диктующим курс шекеля в последние несколько дней.

Наша редакция писала, что Банк Израиля вновь повысил процентную ставку. Рост и снижение процентной ставки влияет на стоимость предложений банков по депозитам и кредитам.