Депутат Кнессета провел параллели между Израилем и Украиной

Израиль очень силен в высоких технологиях. В Украине этот кластер также активно развивается, однако она сильнее в сфере сельского хозяйства.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал депутат Кнессета от партии «Ликуд», экс-мэр Иерусалима Нир Баркат.

«На душу населения Израиль, безусловно, является ведущей страной с точки зрения технологий. Однажды, когда эта война закончится, и даже до того, как она закончится, придет время установить очень крепкие отношения между Израилем и Украиной, что будет win-win для обеих стран», — считает Баркат.

По его словам, Израиль мог бы найти общие интересы с Украиной в IT-индустрии, а также в сферах сельского хозяйства и медицины.

«Позвольте мне дать вам определенный ракурс. В Израиле 350 тысяч инженеров, технологов, что составляет 9% рабочей силы. Моя цель на ближайшие 20 лет — довести эту долю до 25%. С другой стороны — в Израиле проживает всего 1/1000 населения мира. Таким образом, масштабируемость нашей экономики, если мы выйдем на глобальный уровень, бесконечна», — пояснил Баркат.

Он отметил, что Израиль должен иметь хороших партнеров по всему миру.

«Мы имеем огромный рост в здравоохранении, естественных науках и сельском хозяйстве. Практически вы переносите технологии в разные области, и это огромный мультипликатор. Я знаю, что вы очень сильны в сельском хозяйстве. Что мы можем дать, это те типы технологий, которые повышают производительность. Так что я думаю, что в будущем будет создано много совместных предприятий», — сделал вывод депутат Кнессета.

Как сообщал Курсор, посол Израиля в Киеве (Украина) Михаил Бродский считает, что Украине не следует «слепо» копировать систему безопасности, которая используется в Израиле.