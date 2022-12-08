Депутат от Ликуда: Я не жалею, что назвал Беннета мошенником

Депутат от Ликуда Дуди Амсалем, известный своими острыми зачвлениями, удвоил свои нападки на бывшего премьер-министра Нафтали Беннета, настаивая на том, что он не сожалеет ни о чем, что сказал против него в прошлом.

Выступая на конференции местного правительства, Амсалем сказал: «Все, что мы говорили о Беннете, было правильно, в том числе когда мы называли его мошенником и не называли его «премьер-министром». Беннет разрушил израильскую демократию. Это человек, который обманул своих избирателей. Одно дело — украсть деньги, а совсем другое — украсть души людей. В наши дни любой сопляк может назвать себя премьер-министром».

Отвечая на слова Амсалема, мэр Нетании Мириам Фейрберг сказала: «Вы должны служить образцом для подражания. Нравится он вам или нет, вы не можете называть Беннета мошенником и оскорблять его таким образом. Он не единственный политик, который солгал общественности».

Ранее Курсор писал, что начальник полиции посетит бат-мицву дочери Бен-Гвира.

Кроме того, в СМИ выяснили, какое требование выдвинула Яхадут ха-Тора в ходе переговоров с Нетаниягу.

Также, в Ликуде предложили серьезное наказание за фотосъемку солдат ЦАХАЛа.