Депутат Оцма Иегудит призывает «закрыть и сжечь Хавару» — СМИ

Депутат коалиции похвалил еврейских мятежников, которые ночью подожгли автомобили и здания в арабской деревне Хавара в Самарии, спустя несколько часов после того, как террорист убил двух молодых израильтян в Хаваре.

Об этом сообщает INN.

Депутат Кнессета Цвика Фогель (Оцма Иегудит), бригадный генерал ЦАХАЛа в отставке, заявил сегодня радио «Галей Исраэль», что он хотел бы, чтобы Хавара «закрылась и сгорела» в ответ на воскресное нападение и последовавшие за этим празднования местными арабами.

«То, что сделали жители Иудеи и Самарии прошлой ночью в Хаваре, было созданием сильнейшего сдерживающего фактора, который государство Израиль имело со времен «Оборонительного щита», — сказал он, имея в виду операцию ЦАХАЛ весной 2002 года против террористических ячеек в городах по всей Палестинской автономии.

«После убийств, подобных вчерашним, когда армия бездействует, деревни нужно сжигать. Вчера из Хавары пришел террорист, поэтому Хавару нужно закрыть ставнями и сжечь. Это то, что я хочу видеть. Только так мы достигнем сдерживания. Если мы перестанем селиться, мы не получим суверенитета», — заявил он.

«Я хочу восстановить безопасность народа Государства Израиль. Как мы это делаем? Мы должны избавиться от слова «пропорционально»; мы должны избавиться от нежелания применять коллективное наказание только потому, что оно не подходит по разным судам. Пора снимать перчатки», — сказал он.

Ранее Курсор писал, что ЦАХАЛ продолжает розыск стрелка, устроившего теракт в Хаваре. ЦАХАЛ активизирует поиски возле Шхема.

Напомним, 26 февраля в Хаваре были убиты братья-израильтяне. Погибшие Илель Менахем и Игаль Яаков Янив были убиты арабскими террористами во время теракта. Парням было 20 и 21 год.

ЦАХАЛ усилит присутствие военных в Хаваре после смертельного теракта. В нескольких местах Самарии начались массовые беспорядки спустя несколько часов после теракта, жертвами которого стали братья.

После очередного теракта Кабмин одобрил законопроект о смертной казни для террористов. Согласно документу, суд сможет вынести смертный приговор тем, кто совершил убийство на национальной почве в отношении граждан Израиля. Комитет решил, что после предварительного голосования по закону будет проведено обсуждение в кабинете политической безопасности, на котором будет обсуждаться окончательная формулировка закона.