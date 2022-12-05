Депутат Оцма Иегудит: ЦАХАЛу не нужно управлять жизнью в Иудее и Самарии

По словам политика, он не боится кричать, потому что «собаки продолжат лаять».

Депутат Кнессета и Оцма Иехудит Цвика Фогель отреагировал на план передачи полномочий Координатора деятельности правительства на территориях (COGAT) и гражданской администрации новому министру Кнессета Бецалелю Смотричу.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

«Тот факт, что власть в Иудее и Самарии находится в руках военных, не означает, что они должны управлять там жизнью, и это не означает аннексию. Я не боюсь кричать, собаки продолжат лаять», ‒ сказал он.

Ранее мы рассказывали, что было обнародовано коалиционное соглашение Ликуда с Религиозным сионизмом, подписанное еще в прошлый четверг, 1 декабря. Во главе соглашения стоит пункт, согласно которому все правительственные ответы в БАГАЦ по вопросу урегулирования должен санкционировать сам Смотрич.

Кроме того, на законодательном уровне (в Основном законе: Правительство) на постоянной основе закрепят должность «Министр в Министерстве обороны». На эту должность назначат представителя Религиозного сионизма, который будет включать в себя власть над гражданской администрацией (де-факто правительство зоны С в Иудее и Самарии, которое управляет там всеми еврейскими общинами). Подробнее об этом читайте в нашем материале.

На фоне этого Лапид жестко раскритиковал коалиционное соглашение Нетаниягу с Религиозным сионизмом. Также он прокомментировал обвинения в создании мятежа и сказал, что он «только начал».

«Курсор» сообщал, что Нетаниягу обвинил Лапида и Ганца в распространении «лжи и нагнетании страха».

Помимо этого депутат Кнессета заявил, что Маоз положительно повлияет на образование.