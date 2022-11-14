Депутат Яадут а-Тора: «Требования Дери — это попытка заставить Смотрича сдаться»

Депутат ультраортодоксальной партии сказал, что лидер ШАС Арье Дери не видит причин или интереса брать финансовый портфель.

Высокопоставленный член ультраортодоксальной партии «Яадут а-Тора» заявил, что требование председателя ШАС Арье Дери о портфеле финансов — «это всего лишь действие, направленное на то, чтобы заставить Бецалеля Смотрича пойти на компромисс и взять другое министерство».

Об этом сообщает INN.

«После полутора лет нападок харедим на стоимость жизни и лично уходящего министра финансов Авигдора Либермана, общественность хочет увидеть результаты, и ее не волнуют оправдания по поводу инфляции и мировой стоимости. жизни», — заявил депутат.

Член партии также объяснил, что Дери, который обладает способностями и опытом в израильской политике, «не видит причин или интереса брать финансовый портфель».

Смотрич, похоже, не слишком обеспокоен играми Дери и уже планирует свои шаги, чтобы забрать портфель обороны, который Биньямин Нетаниягу, получивший мандат на формирование правительства, хочет оставить в руках «Ликуда».

Председатель Религиозного сионизма встретился со старшими раввинами в воскресенье вечером в доме старшего религиозного сионистского раввина Хаима Дракмана. Во время встречи Смотрич представил раввинам обзор хода коалиционных переговоров с «Ликудом» и попросит их поддержки в требовании портфелей по обороне, образованию и делам религии.

Ранее Курсор писал, что Смотрич провел переговоры с Дери. Лидер «Религиозного сионизма», выходя из дома председателя ШАС, избежал конкретики и выглядел оптимистичным, но стороны пока не договорились.

Как сообщал Курсор, председатель ШАС, депутат Кнессета Арье Дери сообщил в воскресенье новому премьер-министру Биньямину Нетаниягу, что он решил запросить должность министра финансов в новой правящей коалиции.

Если Дери действительно получит минфин, Смотрич может потребовать минобороны. Сообщается, что Нетаниягу хочет сохранить министерство обороны в руках «Ликуда», но тогда ему нужно будет предложить Смотричу достаточную компенсацию.

Наша редакция сообщала, что Нетаниягу сказал, что израильтяне приняли четкое решение в пользу формирования правительства во главе с ним, и пообещал сформировать стабильное, успешное и ответственное правительство, которое будет обслуживать «всех жителей Израиля без исключения».