Депутатам Кнессета снизят прибавку к зарплате

Изначально предполагалось, что повышение доходов членов Кнессета будет соизмеримо со средними темпами роста заработной платы в стране.

Комитет Кнессета одобрил рекомендацию общественной комиссии об уменьшении надбавки к заработной плате парламентариев.

Об этом сообщает портал Maariv.

Согласно сообщению, теперь надбавка будет составлять 5,1% от заработной платы вместо 12,5%. Таким образом, заработная плата депутатов Кнессета составит 47 583 шекеля.

Председатель комитета Кнессета, депутат Офир Кац заявил во время дебатов, что «мы, избранные должностные лица, должны прислушиваться к голосу общественности».

«Во время роста цен «тележка» в супермаркете подорожала, подскочила инфляция, и людям очень тяжело. Надо всегда учитывать и прислушиваться к трудностям людей и к тому, что происходит на местах», — сказал Кац.

Издание напоминает: изначально предполагалось, что повышение доходов членов Кнессета будет соизмеримо со средними темпами роста заработной платы в стране.

«Члены комитета рекомендовали депутату Кнессета Кацу согласиться на повышение на 5,1%, что соответствует росту средней заработной платы в экономике за последний год», — говорится в материале.

Как сообщал Курсор, в октябре 2022 года в Израиле на 4,5 процента выросла средняя зарплата наемных работников, по сравнению с аналогичным показателем позапрошлого года. Она составила 11 809 шекелей. Такие данные предоставило Центральное статистическое бюро.

Но при этом, за год инфляция в нашей стране составила 5,1 процент, то есть, реальные зарплаты фактически снизились на 0,8 процентов, если учитывать индекс потребительских цен.

Также Курсор писал о том, что средняя заработная плата наемных работников в Израиле за последний год выросла не только в номинальном, но и в реальном выражении. Так, впервые с начала года рост зарплаты обогнал темпы инфляции.

Так, по сравнению с сентябрем 2021 года средняя зарплата в стране увеличилась на 4.7% и достигла 12,214 шекелей. При этом уровень инфляции за те же 12 месяцев составил 4.6%. Таким образом, реальная зарплата израильских работников увеличилась на 0.1 процентных пункта.