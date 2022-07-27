Депутат Кнессета родила двойню: обнародовано фото из роддома

Хаскель ранее поделилась, что она и ее муж прошли курс лечения от бесплодия. В октябре 2020 года она родила первенца, которого они назвали Яэль.

Член Кнессета Шаррен Хаскель («Новая надежда») родила девочек-двойняшек.

В твите, объявляющем о рождении двойни, Хаскель написала: «Обнимать их ночью, когда они засыпают, после чего весь мир утихает. Вдыхать их запах, знать, что я всегда буду рядом с ними».

״לחבק אותן בלילה, כשהן נרדמות אז כל העולם נרגע.

לנשום אותן עמוק, לדעת שתמיד אני אהיה שם בשבילן…״ pic.twitter.com/gBzSy7qNQf — Sharren Haskel השכל שרן (@SharrenHaskel) July 27, 2022

Депутат Кнессета Михал Шир, также из «Новой надежды», написал: «Поздравляю мою дорогую подругу Шаррен Хаскель с рождением ее милых близнецов. Желаю вам вырастить их в довольстве, счастье и здоровье».

Хаскель ранее поделилась, что она и ее муж Эяль Харпаз прошли курс лечения от бесплодия.

В октябре 2020 года она родила первенца, которого они назвали Яэль.

Напомним, что неделю назад бывший премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу в пятый раз стал дедушкой. Его дочь от первого брака Ноа родила сына. Нетаниягу еще раз поздравил дочь и ее мужа Даниэля Рута с рождением ребенка и показал фото малыша в сети.

Еще мы писали, что юная мать родила малыша, который стал самым маленьким недоношенным ребенком в Великобритании за последние 20 лет. Элли Патон, 17 лет, родила дочь Ханну 30 декабря на 25 неделе беременности.