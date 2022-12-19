Депутаты-харедим отказываются от одного требования, выдвинутого на переговорах — СМИ

Религиозные партии отказываются от требования об ужесточении иммиграционного законодательства Израиля после резкого противодействия со стороны «Ликуда».

Две ультраортодоксальные партии в Кнессете, ШАС и «Яадут а-Тора», отказались от своего требования, чтобы новое правительство Биньямина Нетаниягу ужесточило иммиграционные законы Израиля, внеся поправки в Закон о возвращении.

Об этом сообщает Кан Решет Бет, пишет INN.

Согласно отчету, переговорщикам от «Ликуда» удалось убедить ШАС и «Яадут а-Тора» отказаться от требования о том, чтобы их коалиционные соглашения включали положение об удалении дедушкиной оговорки из Закона о возвращении.

Союзники «Ликуда» призвали новое правительство внести поправки в Закон страны о возвращении — закон 1950 года, который гарантирует евреям во всем мире право репатриировать в еврейское государство и получить гражданство. В частности, законодатели настаивали на том, чтобы «Ликуд» согласился отменить поправку 1970 года к закону, которая распространяет право на возвращение на нееврейских супругов еврейских репатриантов и на нееврейских внуков евреев.

Некоторые правые предупреждают, что оговорка о внуках 1970 года угрожает еврейскому характеру Израиля, учитывая высокий уровень репатриации неевреев, достигающий 75% из некоторых стран Восточной Европы.

«Ликуд», однако, опасается, что любые изменения в законе могут оттолкнуть евреев диаспоры и побудить избирателей-репатриантов вступить в партию Авидгора Либермана «Исраэль Бейтейну», в состав которой в значительной степени входят русскоязычные иммигранты.

На прошлой неделе сообщалось, что ШАС и «Яадут а-Тора» продвигают компромисс, согласно которому нееврейским репатрианты в соответствии с Законом о возвращении будет предоставлен статус постоянного проживания, а не полное гражданство — предложение, которое «Ликуд» отклонил.

Теперь, согласно отчету, законодатели-харедим поддержали требование «Ликуда» не брать на себя никаких обязательств по изменению Закона о возвращении; Сообщается, что эту позицию приняли Шас и «Яадут а-Тора», учитывая их требования о внесении многочисленных других законодательных изменений, включая принятие нового законопроекта.

Вместо соглашения, обязывающего правительство внести поправки в Закон о возвращении, соглашения коалиции вместо этого потребуют создания комитета для расследования этого вопроса и представления результатов правительству.

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