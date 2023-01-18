Дери о решении БАГАЦа: Все к лучшему

Нетаниягу сказал: «Когда мой брат в беде, я прихожу к нему».

После объявления решения Верховного суда министр Арье Дери обратился к членам Кнессета от партии «ШАС».

Об этом сообщает Arutz Sheva.

«Все к лучшему. Не сомневаюсь, что все будет хорошо. В ближайшие дни мы изучим этот вопрос и решим, что делать», ‒ сказал Дери.

Отметим, что сегодня, 18 января, БАГАЦ постановил, что председатель ШАС Арье Дери не может находиться на посту министра в нынешнем правительстве после того, как год назад осудили за налоговые правонарушения. Дисквалификацию в ходе голосования поддержали сразу десять судей, и только один выступил против ‒ Йосеф Эрлон.

На фоне этого лидер оппозиции Яир Лапид призвал уволить Дери. По его словам, если этого не произойдет, то новое правительство нарушит законодательство, что сделает его «незаконным правительством».

В этом случае, утверждает бывший премьер-министр, правительство больше не может требовать законопослушности от граждан. Это, его мнению, грозит «беспрецедентным конституционным кризисом».

После этого премьер-министр Биньямин Нетаниягу прибыл в дом Арье Дери в Иерусалиме, где они провели разговор. Лидер Ликуда по этому поводу сказал: «Когда мой брат в беде, я прихожу к нему».

Также «Курсор» сообщал, что Дери может передать пост министра Моше Бар Симан-Тову.