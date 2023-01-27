Дери обещает вернуться в правительство — СМИ

Лидер ШАС Арье Дери заявил, что намерен вскоре вернуться в правительство, сделав заявление во время своей первой серии интервью после того, как в воскресенье он был уволен премьер-министром Биньямином Нетаниягу после того, как на прошлой неделе Высокий суд постановил, что недавно осужденный депутат не мог занимать министерскую должность.

Об этом сообщает The Times of Israel.

«Я вернусь в качестве министра, когда Кнессет примет закон [разрешающий это]. Будь то через две недели, один месяц или два месяца», — сказал он 12 -му каналу.

Дери был назначен министром здравоохранения и внутренних дел, когда новое правительство Нетаниягу было приведено к присяге в прошлом месяце. Однако на прошлой неделе Высокий суд постановил, что предоставление главе ШАС поста в кабинете министров было «чрезвычайно неразумным» как из-за его прошлых уголовных судимостей, так и из-за его прошлогоднего обещания уйти из политической жизни в рамках сделки о признании вины, которую он якобы не удостоил. Нетаниягу согласился подчиниться решению суда, но написал в своем решении, что делает это с «тяжелым сердцем».

Дери сказал общественной телекомпании Kan, что он «платит цену» за то, что был политическим союзником Нетаниягу, заявив, что соперники были полны решимости ослабить премьер-министра, нацелившись на его правых, религиозных и ультраправых партнеров по коалиции.

Между тем, председатель ШАС заявил, что коалиция работает над продвижением законодательства, которое позволит ему вернуться в правительство, признавая при этом, что Высокий суд вполне может отменить и этот законопроект. Дери опроверг сообщения о том, что он требовал, чтобы его назначили заместителем премьер-министра после того, как его лишили двух других титулов.

Дери в своих телеинтервью отрицал, что лгал судьям на слушаниях по вынесению приговора в 2022 году, когда он признал себя виновным в налоговых правонарушениях. Судьи дали ему условный срок, посчитав, что он полностью уходит с государственной службы. Но Дери утверждал, что согласился временно уйти из Кнессета только для того, чтобы через несколько месяцев снова баллотироваться с целью вернуться в кабинет.

Дери также сказал Channel 12, что, если его назначение было «крайне необоснованным», как утверждали семь судей Высокого суда в своем постановлении на прошлой неделе, юрсоветник Гали Бахарав-Миара должна была предупредить Нетаниягу, прежде чем он назначит председателя ШАС министром. Он утверждал, что Нетаниягу встретился с юрсоветником правительства, чтобы обсудить назначение, и что она не возражала.

Дери также настаивал на том, что его попытка вернуться в кабинет не поставит под угрозу дестабилизацию правительства. Он пояснил, что предостережение министра социального обеспечения ШАС Яакова Марги о том, что без Дери не может быть правительства, было сказано «от боли в его сердце».

Дери отметил, что не собирается сдаваться, поскольку у правительства есть «огромная цель» сохранить еврейскую идентичность Израиля и помочь его наиболее обездоленным гражданам.

Как сообщал Курсор, Верховный суд постановил, что председатель ШАС Арье Дери не может занимать пост министра в нынешнем правительстве после того, как год назад он был осужден за налоговые правонарушения. 10 судей проголосовали за дисквалификацию Дери, а один судья, Йосеф Элрон, проголосовал за то, чтобы позволить Дери продолжить работу в качестве министра. В своем постановлении судьи заявили, что назначение Дери министром внутренних дел и здравоохранения не может оставаться в силе.

Ранее Курсор писал, что Нетаниягу уволил Дери: детали заявления. Биньямин Нетаниягу уволил лидера ШАС Арье Дери с поста министра здравоохранения и внутренних дел.

Курсор сообщал, чтолидер оппозиции Яир Лапид обрушился с критикой на Нетаниягу после увольнения Дери. Лапид назвал правительство «цирком» после увольнения Дери.

Напомним, что новый опрос показал, сколько избирателей Ликуда против назначения Дери министром.