Дери объявил войну ожирению — СМИ

Министр здравоохранения и внутренних дел Арье Дери в понедельник, 9 января, поручил чиновникам Минздрава изучить реализацию различных нормативных мер по борьбе с ростом ожирения и диабета.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Издание отмечает, что такой шаг был сделан Дери в ответ на критику по поводу недавней отмены правительством налога на сладкие напитки.

В частности, теперь Минздрав будет создавать базу данных для отслеживания потребления сахара в различных секторах, продвигать ограничительное законодательство в отношении рекламы нездоровой пищи, запрет на продажу напитков и блюд с сахаром в школах по всему Израилю и различные другие потенциальные меры регулирования.

«Министерство здравоохранения обязано действовать практически в своей цели по сокращению случаев диабета и ожирения. Я сделаю все возможное, чтобы эта битва прошла успешно», — сказал Дери.

Как сообщал Курсор, 1 января назначенный министр финансов Бецалель Смотрич в ходе встречи со своими новыми подчиненными заявил, что введенные предыдущим правительством налоги на одноразовую пластиковую посуду и столовые приборы, а также налог на сладкие напитки будут отменены.

Также Курсор писал о том, что 59% взрослого населения Израиля имеют лишний вес и страдают ожирением. Такие данные представлены в отчете Национального института исследований политики в области здравоохранения. Были собраны и проанализированы показатели массы тела израильтян в возрасте от 20 до 64 лет.

Оказалось, что проблема избыточного веса больше распространена среди мужчин: примерно 39,2% мужчин по сравнению с 30,1% женщин. Среди пожилых людей в возрасте старше 65 лет лишний вес имеют 40% мужчин и 30% женщин.

Также растущие показатели ожирения отмечаются среди молодого населения и даже подростков: лишний вес имеют 11,8% подростков, что на 1% выше, чем в 2019 году и на 1,6% выше по сравнению с 2017 годом.

В отчете представлены данные, что в 2021 году произошел резкий рост ожирения у детей. Сейчас в Израиле 7,7% детей в семилетнем возрасте страдают от ожирения, что на один процент больше, чем в предыдущие годы.