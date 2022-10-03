Дери предупреждает судей Верховного суда

Председатель ШАС Арье Дери заявил, что, «если БАГАЦ лишит меня права быть министром — мы отменим это законом».

Председатель ШАС Арье Дери заявил в интервью Channel 12 News, что он будет действовать против системы правосудия, если его лишат права занимать пост министра в следующем правительстве.

«Закон в Израиле гласит, что я могу служить министром — Верховный суд должен судить в соответствии с законом», — сказал он, добавив, что, по его мнению, блок Биньямина Нетаниягу получит как минимум 61 место на следующих выборах.

«Мы очень много работаем. Правое крыло очень сплоченное и сплоченное, ни один голос не будет потерян. Мы не должны быть равнодушными», — заявил Дери и добавил, что «если Арье Дери, Биньямин Нетаниягу, Смотрич и Бен-Гвир сформируют следующее правительство, будет принят пункт об отмене, и тест на разумность будет отменен».

«Есть два варианта: правительство, в которое я верю, во главе с Нетаниягу, подходящим для этого человеком и человеком, который наберет наибольшее количество голосов, или правительство во главе с Лапидом после уловки с Баладом, которая узаконила «Объединенный список», — добавил он.

Что касается будущего партнерства с Бен-Гвиром, Дери сказал: «При всем уважении, когда альтернативой является правительство во главе с Лапидом с МЕРЕЦ, Аводой и другими, которые сделали все, что они сделали в прошлом году, чтобы нанести ущерб еврейской идентичности. стране, когда речь идет о Шаббате, обращении, кашруте, по любому вопросу, связанному с иудаизмом и миром Торы… У меня есть разногласия с Бен-Гвиром, я обещаю, что мы знаем, как работать вместе».

Ранее Курсор писал, что Движение за качественное правительство настаивает на запрете Дери баллотироваться в Кнессет. Движение за качественное правительство направило запрос главе избирательного совета судье Ицхаку Амиту с просьбой официально лишить председателя ШАС Арье Дери возможности баллотироваться в Кнессет на семь лет.

Выборы в Израиле: Арье Дери и Моше Гафни больше не разговаривают. Глава партии «Дегель ха-Тора» Моше Гафни больше не разговаривает с главой партии ШАС Арье Дери, по словам высокопоставленного чиновника «Яадут а-Тора».

Курсор сообщал, что ЦИК запретила БАЛАДу участвовать в выборах в Кнессет, но все может измениться. Центральная избирательная комиссия запретила партии БАЛАД принимать в выборах в Кнессет 25-го созыва. 9 членов комитета проголосовали за запрет, а 5 — против.