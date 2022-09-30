Выборы в Израиле: Арье Дери и Моше Гафни больше не разговаривают

Моше Гафни также зол на Гидеона Саара, который чуть не вызвал раскол в Яадут а-Тора.

Глава партии «Дегель ха-Тора» Моше Гафни больше не разговаривает с главой партии ШАС Арье Дери, по словам высокопоставленного чиновника «Яадут а-Тора».

По словам источника, Гафни «в ярости на Дери» из-за того, что Гафни считает, что именно Дери стоял за брифингами против Гафни относительно его связей с премьер-министром Яиром Лапидом.

Партия «Яадут а-Тора», по-видимому, также ошеломлена недавним хвастовством со стороны министра юстиции Гидеона Саара, который утверждает, что у него прекрасные связи с политиками-харедим.

«Мы не разговаривали с Сааром больше месяца», — сказал источник.

«На самом деле наши представители разорвали с ним все связи и очень на него рассердились», — это заявление было независимо подтверждено израильскими национальными новостями.

Частично причина гнева, испытываемого по отношению к Саару, связана с его и его однопартийным министром образования Ифат Шаша-Битон вмешательством в вопрос образования харедим в отношении «плана Белза», который чуть не привел к расколу «Яадут а-Тора», раскол, который был предотвращен и который мог оказаться катастрофическим для всего правого блока.

«Ганц великолепен, но не тем, что ему дали возможность попытаться сформировать коалицию — у него нет шансов добиться успеха в этом. Но у нас хорошие связи с сотрудниками его офиса по различным коммунальным вопросам, чего нельзя сказать о Гидеоне Сааре», — сказал источник израильским национальным новостям.

На просьбу прокомментировать возможность того, что партии, отличной от «Ликуда», удастся сформировать следующее правительство, источник настаивал на том, что при любом исходе выборов союз между религиозными и традиционно настроенными партиями будет крепким.

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