Движение за качественное правительство настаивает на запрете Дери баллотироваться в Кнессет

Движение за качественное правительство направило запрос главе избирательного совета судье Ицхаку Амиту с просьбой официально лишить председателя ШАС Арье Дери возможности баллотироваться в Кнессет на семь лет.

Движение уточнило, что Дери должен быть официально объявлен опальным из-за 12-месячного испытательного срока, к которому он был приговорен. Движение упомянуло в своем запросе, что Дери неоднократно настаивал на том, что он может быть министром и что нет закона, запрещающего ему это делать, при этом нанося серьезный вред избирателям.

Об этом сообщает 7Israel National News.

В организации поясняют, что запрос был подан для того, чтобы не затрагивать свободу голосования и что вся информация будет доступна для общественности. Поэтому он считает, что глава совета должен использовать свою власть, чтобы определить способности Дери и признать его опальным или нет.

«Пока нет четкого решения уважаемого председателя по выборам относительно официального объявления, может иметь место обман общественности, который напрямую влияет на право и свободу голоса», — говорится в запросе движения.

«Точно так же неопределенность вокруг вопроса об официальном объявлении позора наносит ущерб способности общественности планировать свои действия и влияет на ее способность принимать обоснованное решение на выборах», — добавили они

Председатель Движения за качество правительства прокурор Элиад Шрага заявил: «Кнессет не является центром реабилитации преступников. Тот, кто дважды был осужден за позорные преступления, не может войти в Кнессет и, конечно же, не может быть министром».

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