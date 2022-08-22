Дети из малообеспеченных семей Израиля получат ваучеры на школьные принадлежности

Опрос, проведенный в сотрудничестве с Geocartography Knowledge Group, показал, что 25% израильских родителей не могут позволить себе купить основные школьные принадлежности.

В то время как израильские дети готовятся вернуться в школу в период стремительного роста цен на продукты питания, электричество и многие другие предметы первой необходимости, Международное братство христиан и евреев (IFCJ) возглавляет программу, призванную помочь детям из малообеспеченных семей.

В рамках программы будет раздано 11 500 ваучеров номиналом 300 шекелей каждый, которые можно использовать для покупок в офисно-школьном магазине сети «Кравиц». Усилия стали возможными благодаря щедрости более 600 000 доноров со всего мира, а распространение ваучеров будет осуществляться в партнерстве с 55 некоммерческими организациями, которые расположены по всему Израилю.

Острая необходимость в программе возникла после опроса, проведенного IFCJ и Geocartography Knowledge Group, который показал, что, по оценкам, четверть всех семей в Израиле не имеют средств на покупку материалов в преддверии 2022 учебного года. Опрос показал, что средняя стоимость школьных принадлежностей для каждого ребенка составляет 612 шекелей, что эквивалентно примерно 180 долларам.

Президент IFCJ Яэль Экштейн сообщила, что организация становится свидетелем повышения уровня экономических трудностей в израильском обществе: «Карандаши, тетради и школьный портфель — основные потребности детей для успешной учебы в школе. Это партнерство с Kravitz, финансируемое нашим преданным сообществом доноров, снимет часть бремени с этих семей в то время, которое, как мы знаем, по-прежнему остается непростым».

Согласно опросу, проведенному профессором Ави Дагани и доктором Риной Дагани из Geocartagraphy, некоторые родители вынуждены сокращать часть расходов, чтобы купить детям необходимые предметы к школе.

Ранее Курсор писал, что переговоры зашли в тупик: учителя готовятся к забастовке перед 1 сентября. Прошедшая в среду встреча премьер-министра с министром образования не снизила угрозу забастовки, которая перед началом учебного года вызовет хаос в школах.

Наша редакция сообщала, что Шаша-Битон заявила, что Минфин виноват в споре с Союзом учителей. Министр образования Ифат Шаша-Битон обвинил Министерство финансов в нежелании прийти к соглашению с Союзом учителей по поводу повышения заработной платы учителей по всей стране.

Минфин хочет, чтобы учителя прекратили забастовки. Министерство финансов готово пойти на уступки учителям и повысить зарплаты на тридцать процентов — до девяти тысяч шекелей. Кроме того предлагается финансирование дополнительных должностей.

Кроме этого, журналисты рассказали, каких учителей не хватает в Израиле.

Учебный год не начнется: за 10 дней до 1 сентября конфликт учителей и минфина обостряется.