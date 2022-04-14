Доктор Зеэв Фельдман избран председателем Государственной ассоциации врачей во второй раз

Доктор Зеэв Фельдман был избран с подавляющим большинством голосов председателем Государственной ассоциации врачей второй раз подряд. В голосовании участвовали 7400 врачей.

«Я благодарю всех врачей, которые вселили в меня уверенность, что я снова возглавлю их в следующие четыре года», — заявил Фельдман, директор отделения детской нейрохирургии в Шибе и председатель Государственной ассоциации врачей.

Об этом сообщает Maariv.

Доктор Зеэв Фельдман был избран с подавляющим большинством голосов председателем Государственной ассоциации врачей второй раз подряд. В голосовании участвовали 7400 врачей.

«Я считаю, что мы лучше всего подготовлены и более сплочены, чем когда-либо, чтобы достичь наилучшего согласия для нас и наших пациентов. Я обещаю все свои силы и энергию, чтобы победить вместе с вами все проблемы, с которыми мы сталкиваемся — большое спасибо!»

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