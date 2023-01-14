ДТП на шоссе 98: серьезно ранены четыре человека, среди них — дети

В субботу, 14 января, на трассе 98 произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие.

Об этом сообщает портал Israel Hayom.

Отмечается, что ДТП произошло во второй половине дня.

«В центр MDA поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии между двумя автомобилями на трассе 98. … Медики и фельдшеры MDA оказали медицинскую помощь и направили 8 пострадавших в больницу «Фурия», в том числе 2 человека с травмами средней степени тяжести, 8-летняя девочка с травмой живота и 18-летняя девочка с ушибами конечностей. Еще у шести человек — легкие травмы, среди них — два ребенка 9 и 11 лет», — говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, в ночь на пятницу, 13 января, недалеко от Кирьят-Шмоны произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли двое молодых мужчин.

На шоссе 9779 произошло лобовое столкновение двух машин. На место аварии прибыли две бригады парамедиков МАДА. Салон одного из автомобилей был полностью смят, из него извлекли двух молодых мужчин в возрасте около 18 лет. Оба были без признаков жизни. Еще в салоне находился третий пассажир, у которого диагностировали множество травм. После оказания ему первой помощи на месте, его госпитализировали вертолетом ЦАХАЛа в больницу «Рамбам» в Хайфе. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Во втором автомобиле находились 20-летние мужчина и женщина, они были в сознании, но получили серьезные травмы. Их также госпитализировали в медицинское учреждение.

Курсор писал ранее, что в четверг, 12 января, пять израильтян получили ранения, когда автомобиль, в котором они находились, упал в реку во время поездки в районе Чиангмая в Таиланде.

Еще мы писали, что 20-летний мужчина получил травмы средней степени тяжести в результате столкновения мотоцикла и электроскутера на улице Ибн Гвироль в Тель-Авиве.

Напомним, 10 января, в Бней-Браке произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого тяжело травмирован ребенок.